L’amore del Pd per Conte è l’altra faccia dell’odio verso Renzi

In attesa di capire che cosa succederà mercoledì e senza azzardarsi a divinare gli esiti di una crisi politica, che, dice Conte, nasce dall'umiliazione del Movimento 5 stelle – un po' come l'operazione militare speciale in Ucraina nasce dall'umiliazione della Russia: ma guarda le coincidenze – è interessante riflettere su quel che è successo prima e su quel che potrebbe succedere dopo ai rapporti tra il Partito democratico e il M5S. È vero che il Movimento si è spaccato e non è detto che da questa spaccatura non se ne originino di nuove, ma il M5S doc, piccolo o grande che sia, rimarrà il troncone appeso al verbo e ai placet dell'Elevato e alla sua idea eversiva e clericale della democrazia come unità mistica tra popolo e potere. E bisogna ammettere che c'è una certa ironia, ma anche una certa coerenza nella storia che ha reso depositario dell'originalismo grillino un ...

