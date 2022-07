Isis | condannata a 3 anni e 4 mesi la “Leonessa dei Balcani” | “Faceva proselitismo e arruolava anche minorenni”

(Di lunedì 18 luglio 2022) E’ stataa 3e 4Bleona Tafallari, la ventenne originaria del Kosovo e domiciliata a Milano, arrestata lo scorso 17 novembre per terrorismo internazionale. Lo ha deciso il Giudice dell’udienza preliminare (il Gup,) Livio Cristofano, che ha riqualificato l’accusa originaria di terrorismo internazionale in istigazione a commettere reato. La giovane che era presente in aula, ha ascoltato la lettura del dispositivo, senza proferire parola. Dalle indagini condotte dagli inquirenti, non sono emerse prove di contatti nè diretti nè indiretti con l’organizzazione terroristica. “Per noi è una vittoria”, ha detto l’avvocato Giuseppina Bartolotta, difensore della ragazza, assieme al collega Giuseppe De Carlo. L’indagine ha preso avvio dalle acquisizioni di intelligence sull’allora 21enne, Kujtim Fejzulai, miliziano ...

Pubblicità

Giorno_Milano : Terrorismo, condannata a 3 anni e 4 mesi la 'Leonessa dell'Isis' -

a tre anni e quattro mesi, ma non per essere un membro di un qualche gruppo terroristico come i "Leoni dei Balcani" considerato vicino all'. Con il suo pronunciamento il gup del ...E' stataa 3 anni e 4 mesi Bleona Tafallari, la ventenne nata in Kosovo ma domiciliata a Milano, ribattezzata la "leonessa dell'" arrestata lo scorso 17 novembre nel capoluogo lombardo per ...Terrorismo, condannata Bleona Tafallari. Il gup di Milano, Livio Cristofano, ha disposto una pena di tre anni e quattro mesi per la ventenne, nata in Kosovo ma residente nel ...Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Il gup di Milano Livio Cristofano ha riqualificato il reato - da associazione con finalità di terrorismo a ...