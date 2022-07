Inter, non solo Dybala: l’ennesima beffa è una mazzata per Marotta (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Inter, dopo che il colpo per Paulo Dybala è definitivamente svanito, si prepara a gestire un’altra situazione: giornata non semplice per Marotta. Giornata non semplice per l’Intero ambiente dell’Inter. Il club si è dovuto arrendere al passaggio di Paulo Dybala alla Roma e ora Marotta deve gestire anche un’altra situazione, che rischia di diventare l’ennesima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 luglio 2022) L’, dopo che il colpo per Pauloè definitivamente svanito, si prepara a gestire un’altra situazione: giornata non semplice per. Giornata non semplice per l’o ambiente dell’. Il club si è dovuto arrendere al passaggio di Pauloalla Roma e oradeve gestire anche un’altra situazione, che rischia di diventareQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - romeoagresti : Situazione #Bremer: l’#Inter oggi incontra il #Toro, ma la #Juve monitora concretamente la situazione. Ed è pronta… - AlfredoPedulla : Per chi chiede di #Bremer: non gioco su due tavoli, non dico #Inter per poi aggiungere se la #Juve… come fanno quel… - RomiceSergio01 : Questo succede quando fai troppe chiacchiere o quando attorno a te ci sono tanti nemici...cmq non mi piaceva Dybala… - NoMoreLimone : @Swaffle_7 Casadei Mvp e Campione d'Italia Inter Primavera con 17 gol e 10 assist (centrocampista). Se quelli di… -