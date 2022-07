Individuati gli uomini che hanno scippato l’orologio da 2 milioni a Charles Leclerc | sono tre pregiudicati napoletani

(Di lunedì 18 luglio 2022) Una tecnica pensata proprio per compiere scippi a personaggi famosi, andata di nuovo a segno. Ma questa volta il bottino era difficile da piazzare, tanto che, alla fine,statii treche lo scorso aprile, a Viareggio,rubato il Richard Mille fatto a mano di proprietà del campione della Ferrari,, dal valore di 2di euro. I tre, non nuovi ad azioni di questo tipo,cercato di rivenderlo anche all’interno dei circuiti criminali del capoluogo partenopeo, come riporta Il Mattino, ma nessuno si è voluto prendere il rischio di diventare il possessore di un orologio che rappresenta un pezzo unico, anche grazie alla dedica personale che la casa ...

vigilidelfuoco : Una ragazza di 15 anni e i suoi genitori sono stati salvati ieri sera dai #vigilidelfuoco sulle Alpi Apuane: si era… - BreakingItalyNe : RT @vigilidelfuoco: Una ragazza di 15 anni e i suoi genitori sono stati salvati ieri sera dai #vigilidelfuoco sulle Alpi Apuane: si erano p… - marino29b : RT @vigilidelfuoco: Una ragazza di 15 anni e i suoi genitori sono stati salvati ieri sera dai #vigilidelfuoco sulle Alpi Apuane: si erano p… - MassimoChiaram7 : RT @vigilidelfuoco: Una ragazza di 15 anni e i suoi genitori sono stati salvati ieri sera dai #vigilidelfuoco sulle Alpi Apuane: si erano p… - maxbunker : RT @vigilidelfuoco: Una ragazza di 15 anni e i suoi genitori sono stati salvati ieri sera dai #vigilidelfuoco sulle Alpi Apuane: si erano p… -

La Provincia Pavese

... le attività formative devono essere erogate da soggetticon decreto del ministro dello ... tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione eEDIH (European ......l'ingresso in finale a cui seguirà un'ulteriore selezione tra i cinque soggetti. Scopo ... Ci saranno tre brevi residenze artistiche ad attendere l'autrice ealtri drammaturghi ... Pavia, Blazevic e ipotesi Prencipe per l’attacco lo spagnolo Aitor Ruano per il “muro” Voghe Gli archeologi hanno individuato una infrastruttura a volta che si suppone faccia parte del sistema fognario dell’antica città. Mercoledì 20 un evento (su prenotazione) per ammirare reperti e struttur ...Akamai ha individuato prove di attacchi informatici che colpiscono siti WordPress “benigni” per commettere una truffa di phishing su PayPal.