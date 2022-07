Incontro in Provincia per salvare la Maier Cromoplastica: “La proprietà non cede di un passo” (Di lunedì 18 luglio 2022) Bergamo. Si è svolto lunedì 18 luglio nella sede della Provincia di Bergamo l’Incontro tra i rappresentanti sindacali e il liquidatore della Maier di Verdellino, azienda di cui è stata annunciata l’imminente cessazione dell’attività. Alla riunione erano presenti parlamentari e consiglieri regionali che, oltre a dimostrare la propria solidarietà verso i lavoratori, hanno espresso critiche sulla chiusura e sulle modalità scelte dalla multinazionale spagnola per metterla in atto. Tutti hanno chiesto all’azienda più tempo per valutare una possibile reindustrializzazione dell’area. “I rappresentanti dell’azienda, che chiuderà per ferie per le prime tre settimane di agosto – fanno sapere i sindacati – non hanno dimostrato aperture ma hanno anzi confermato la loro linea: già al rientro dalle ferie i lavoratori e le lavoratrici della ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) Bergamo. Si è svolto lunedì 18 luglio nella sede delladi Bergamo l’tra i rappresentanti sindacali e il liquidatore delladi Verdellino, azienda di cui è stata annunciata l’imminente cessazione dell’attività. Alla riunione erano presenti parlamentari e consiglieri regionali che, oltre a dimostrare la propria solidarietà verso i lavoratori, hanno espresso critiche sulla chiusura e sulle modalità scelte dalla multinazionale spagnola per metterla in atto. Tutti hanno chiesto all’azienda più tempo per valutare una possibile reindustrializzazione dell’area. “I rappresentanti dell’azienda, che chiuderà per ferie per le prime tre settimane di agosto – fanno sapere i sindacati – non hanno dimostrato aperture ma hanno anzi confermato la loro linea: già al rientro dalle ferie i lavoratori e le lavoratrici della ...

