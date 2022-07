Incendi in Spagna, Sa'nchez: "Il cambiamento climatico uccide" (Di lunedì 18 luglio 2022) Per il premier spagnolo, Pedro Sa'nchez, Incendi e ondata di caldo registrati in questi giorni in Spagna mettono in luce "'un'evidenza", e cioe' che "il cambiamento climatico uccide". "uccide persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Per il premier spagnolo, Pedro Sa'e ondata di caldo registrati in questi giorni inmettono in luce "'un'evidenza", e cioe' che "il". "persone ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Incendi, dalla Spagna alla Croazia fino alla Francia: record di incendi in tutta Europa. E l’Ue attiva la flotta di… - LaStampa : L’Europa brucia per le alte temperature e gli incendi devastano Spagna, Francia e Portogallo: il picco del caldo de… - SkyTG24 : Incendi in Europa, fiamme devastano boschi in Spagna, Francia e Portogallo. FOTO - scienzenotizie : #Astronomia Gli incendi devastano la Spagna nel mezzo di un’ondata di caldo senza precedenti ?? - franconemarisa : RT @LaStampa: L’Europa occidentale brucia per le alte temperature: migliaia di ettari di boschi devastati dagli incendi, un morto in Spagna… -