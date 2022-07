(Di lunedì 18 luglio 2022)questa notte è tornata in pronto soccorso in seguito a delle complicazioni dopo il delicato intervento chirurgico degli scorsi giorni. La figlia di Maria Teresa Ruta aveva scoperto infatti in quell’occasione di avere in corso una gravidanza extrauterina. Nelle scorse ore le cose si sono aggravate:lancinantireso necessario l’arrivo dei soccorsi., nonostante le poche forze e la sofferenza, ha deciso di rendere partecipi direttamente i suoi follower: “Avrei voluto darvi buone notizie ma la verità è che miportato di nuovo al pronto soccorso stanotte, sono stata malissimo,dei. Credo di aver avuto delle complicazioni, mi dicono che si sia rotta una, ...

Pubblicità

FQMagazineit : Guenda Goria operata d’urgenza: “Mi hanno tolto una tuba. Avevo dolori indescrivibili” - occhio_notizie : Guenda Goria è stata operata: 'Mi hanno tolto una tuba'. Il racconto sui social? #guendagoria #operazione… - DonnaGlamour : Guenda Goria si è operata: “Mi hanno tolto una tuba ma sto bene” - AngoloDV : Guenda Goria di nuovo in ospedale: le sue dichiarazioni #guendagoria #angolodellenotizie #gfvip #isola… - zazoomblog : Guenda Goria di nuovo ricoverata in gravissime condizioni: lattacco di Mirko Gancitano Vergogna - #Guenda #Goria… -

Ascolta questo articolo, ex volto noto del Grande Fratello Vip, accusa da tempo problemi di salute molto preoccupanti. La nota attrice e musicista era salita alla ribalta del grande pubblico in seguito alla ...Una delle storie Instagram di, cosa le è accaduto. Un anno faaveva raccontato il ricovero e l'intervento per combattere l'endometriosi . Tra le tante cose ...La nota attrice è stata nuovamente ricoverata in ospedale, purtroppo continua ad accusare dolori fortissimi. Spunta il video in cui mostra tutta la sua sofferenza: ecco cosa ha dichiarato.Guenda Goria, in una serie di Instagram Stories in cui mostra tutta la sua sofferenza, ha fatto sapere di essere di nuovo in Ospedale. La 33enne è corsa al Pronto Soccorso in preda a dolori fortissimi ...