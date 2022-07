Dybala alla Roma, Lapo Elkann: “Felice per Paulo, Mourinho e i tifosi, in bocca al lupo” (Di lunedì 18 luglio 2022) I tifosi della Roma stanno vivendo ore di pure delirio: negli ultimi giorni, infatti, l’approdo nella Capitale di Paulo Dybala è passato da essere un sogno, una speranza, ad essere la realtà. Il giocatore argentino, infatti, dopo non aver trovato l’intesa con la Juventus, si era ritrovato libero sul mercato, da svincolato, e sembrava destinato all’Inter. I nerazzurri non hanno però risolto i loro problemi di abbondanza in attacco, e la Roma ne ha approfittato, incassando anche gli auguri di Lapo Elkann, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “Felice per Paulo, Jose ed i tifosi. In bocca al lupo”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Idellastanno vivendo ore di pure delirio: negli ultimi giorni, infatti, l’approdo nella Capitale diè passato da essere un sogno, una speranza, ad essere la realtà. Il giocatore argentino, infatti, dopo non aver trovato l’intesa con la Juventus, si era ritrovato libero sul mercato, da svincolato, e sembrava destinato all’Inter. I nerazzurri non hanno però risolto i loro problemi di abbondanza in attacco, e lane ha approfittato, incassando anche gli auguri di, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: “per, Jose ed i. Inal”. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala alla @OfficialASRoma , ci siamo! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e i video della giornata… - repubblica : Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma - FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - Andy321980 : Meglio alla #Roma che dai prescritti cmq se le cifre dell'ingaggio saranno queste dimostra quanto sia stato gestito… - maxzebra1897 : RT @mirkonicolino: #Dybala alla #Roma vi insegna anche che quando hai giocatori invendibili o che si impuntano, non riesci a farli uscire e… -