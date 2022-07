“Draghi deve restare”, anche Arcidiacono firma l’appello dei sindaci siciliani al presidente del consiglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Serve stabilità, quella necessaria ad affrontare la crisi sanitaria, sociale ed economica, e non si può neanche correre il rischio di perdere i 20 miliardi del PNRR necessari per ammodernare le infrastrutture dell’isola. E per questo è necessario che Mario Draghi rimanga a capo del governo. È questo in sintesi il contenuto della lettera che dalla Sicilia è giunta a Roma, inviata al dimissionario presidente del consiglio. Porta (alla data di ieri) la firma di 55 sindaci siciliani. Una lettera bipartisan, nata per iniziativa del sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli, renziano, ma che è stata sottoscritta in modo trasversale dai primi cittadini di differenti aree politiche. Tra i 55 sindaci ci sono anche alcuni che fanno riferimento a ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 18 luglio 2022) Serve stabilità, quella necessaria ad affrontare la crisi sanitaria, sociale ed economica, e non si può necorrere il rischio di perdere i 20 miliardi del PNRR necessari per ammodernare le infrastrutture dell’isola. E per questo è necessario che Mariorimanga a capo del governo. È questo in sintesi il contenuto della lettera che dalla Sicilia è giunta a Roma, inviata al dimissionariodel. Porta (alla data di ieri) ladi 55. Una lettera bipartisan, nata per iniziativa del sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli, renziano, ma che è stata sottoscritta in modo trasversale dai primi cittadini di differenti aree politiche. Tra i 55ci sonoalcuni che fanno riferimento a ...

