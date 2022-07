Del Genio: “Ho notizie sul mercato del Napoli, De Laurentiis fa una rivelazione” (Di lunedì 18 luglio 2022) Paolo Del Genio parla ai microfoni di Radio Goal del calciomercato del Napoli ed Aurelio De Laurentiis. Intorno al presidente azzurro c’è grandissima sfiducia, soprattutto dopo che non è riuscito a prendere Dybala. Inoltre non convincono gli acquisti fatti fino ad ora, anche perché le trattative azzurre stanno andando a rilento, mentre Koulibaly, ad esempio è già andato via, mentre il sostituto non è ancora arrivato. Insomma i problemi in casa Napoli sono molteplici, con Valer De Maggio che dà ragione ai tifosi sulla preoccupazione. A gettare acqua sul fuoco ci pensa Paolo Del Genio che dice: “Oggi ho sentito un mio caro amico imprenditore che ha parlato con De Laurentiis, erano insieme e mi ha fatto vedere anche le foto. Il presidente del Napoli ha ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) Paolo Delparla ai microfoni di Radio Goal del calciodeled Aurelio De. Intorno al presidente azzurro c’è grandissima sfiducia, soprattutto dopo che non è riuscito a prendere Dybala. Inoltre non convincono gli acquisti fatti fino ad ora, anche perché le trattative azzurre stanno andando a rilento, mentre Koulibaly, ad esempio è già andato via, mentre il sostituto non è ancora arrivato. Insomma i problemi in casasono molteplici, con Valer De Maggio che dà ragione ai tifosi sulla preoccupazione. A gettare acqua sul fuoco ci pensa Paolo Delche dice: “Oggi ho sentito un mio caro amico imprenditore che ha parlato con De, erano insieme e mi ha fatto vedere anche le foto. Il presidente delha ...

