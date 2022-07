Dayane Mello protagonista di un progetto speciale | ecco cosa è emerso VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 18 luglio 2022)sarà ladi unmoltonelle ultime ore La giovane modellaquesta estate sta lavorando su tantissimi e nuovi progetti. E’ inarrestabile ogni giorno riesce a spaziare da un’avventura all’altra portando a termine con successo tutte le nuove esperienza in arrivo. Dopo la partecipazione a vari reality, l’ex gieffina non si è più fermata volando sempre più in alto con i propri sogni. Negli ultimi mesi è stata impegnata con il format Pupa Party, l’amataha esordito come conduttrice in onda su Mediaset Infinity. La scorsa estate ha stupito tutti lanciando il suo primo brand di cosmetici “– DAY AND YOU”, e ...