Covid, tornano a Napoli gli open day vaccinali. Ecco dove (Di lunedì 18 luglio 2022) Domani, martedì 19 luglio, a Sorrento (Napoli) in piazza Lauro dalle 17:00 alle 21:00; il 22 luglio a Castellammare di Stabia, a Marina di Stabia, dalla 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00; il 2 agosto di nuovo a Sorrento, piazza Lauro, sempre dalle 17:00 alle 21:00; infine il 5 agosto a Nola, al centro commerciale Vulcano Buono, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Sono i quattro open day vaccinali promossi dall'Asl Napoli 3 Sud e relativi alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid. Come informa l'ufficio stampa dell'azienda sanitaria, gli open day sono aperti anche a quanti non abbiano ancora completato il ciclo primario o non abbiano effettuato il booster. "Al momento – si legge in una nota – l'accesso è diretto (senza prenotazione) e aperto a ...

