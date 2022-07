Covid oggi Basilicata | 496 contagi e 2 morti | bollettino 18 luglio

(Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Insono 496 i nuovicoronavirus, 18, su un totale di 1645 tamponi eseguiti, e si registrano due decessi per-19. Sono i dati deldella task force regionale riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute sono un ultraottantenne di Rapolla e una settantenne di Rionero in Vulture. Il numero giornaliero più elevato di nuovi casi è stato rilevato a Potenza (80). Nello stesso report sono state registrate 223 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 95 di cui nessuno in terapia intensiva: 42 nell’ospedale di Potenza; 53 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 15.709. L'articolo proviene da Italia Sera.

AGI - Si conferma in calo, dopo aver probabilmente scavallato il picco la scorsa settimana, la curva epidemica in Italia. sono 31.204 i nuovi casi contro i 67.817 di ieri ma soprattutto contro i 37.756 di lunedì scorso. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi effettuati ... in Lombardia, i dati di lunedì 18 luglio vedono una decrescita del tasso di positività, al 21,8%. Covid, news di oggi. Bollettino: 31.204 casi, 112 morti. Tasso di positività 23%. DIRETTA I consumi energetici in Italia sono aumentati nei primi mesi dell'anno, sostanzialmente tornando ai livelli pre-Covid. Sono aumentati nonostante il caro-bollette e nonostante (ma questo era più ovvio ...