shardana50 : #governoDraghi #m5s L'ex comico, garante di se stesso, è d'accordo con l'ex premier, noto pneumatico sgonfio, pseu… - Jengafilm : Speriamo almeno che, se ce ne fosse bisogno, Conte riesca a gettare l'anello nella lava di Monte Fato. #crisidigoverno - aralia_a : RT @MauritaP: La vergogna di ogni rappresentante del M5S sta di fatto nel tempismo con il quale ha scatenato la crisi di governo, ovvero so… - MauritaP : La vergogna di ogni rappresentante del M5S sta di fatto nel tempismo con il quale ha scatenato la crisi di governo,… - italymystery : Puoi incominciare con il 'mes' che ti sei scordato, continuare con i 200 miliardi ottenuti da Conte e finire con lo… -

Come mai nessun dirigente scende direttamente in campo, dopo avere eruttato lapilli esulla ... Alla primarie presentano Barbara Floridia, sottosegretario e fedelissima di Giuseppe. Lei, con ...... non si lavora, non ci si scalda, non ci si rinfresca, men che meno ci sicome esorta a fare ... è mai riuscito ad attrarre nessuno Giuseppeha cercato di ridurre ai minimi termini la ... Conte se ne lava le mani: "Ora decida Draghi" Giuseppe Conte cerca una via d'uscita al cul de sac in cui ha infilato il suo partito con l'Aventino del dl Aiuti e si lamenta dei partiti di maggioranza ...Il presidente ha un debole per i Cinque stelle, e se gli antisistema sono entrati nel sistema è anche merito suo. Ma non escludete che rimandi il premier in ...