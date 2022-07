Ciclismo: Pogacar 'Crono non basta, continuerò ad attaccare' (Di lunedì 18 luglio 2022) "Vingegaard resta il favorito ma voglio arrivare a Parigi in giallo" PARIGI (FRANCIA) - La possibile rimonta passa dai Pirenei. Tadej Pogacar sa bene che per recuperare i 2'22" di ritardo da ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) "Vingegaard resta il favorito ma voglio arrivare a Parigi in giallo" PARIGI (FRANCIA) - La possibile rimonta passa dai Pirenei. Tadejsa bene che per recuperare i 2'22" di ritardo da ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Ciclismo: Pogacar 'Crono non basta, continuerò ad attaccare' - cyclingoo : ?? Tour de France 2022, Tadej Pogacar: “Dovrò cogliere qualsiasi occasione per attaccare, su ogni salita. Non voglio… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #ciclismo #quote Scommesse Tour de France: sorpasso Vingegaard, ora è favorito… - Eurosport_IT : Giorno di pausa, è tempo di giudizi sul #TourDeFrance: siete d'accordo? ?? #EurosportCICLISMO | #TdF2022 - BetItaliaWeb : ?????Quote Ciclismo Tour de France 2022: il programma dell'ultima settimana. Vingegaard favorito su Pogacar -