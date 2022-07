Pubblicità

Miti_Vigliero : Centrodestra, aut aut a Draghi: Salvini e Berlusconi puntano al voto. Ma si spacca Forza Italia i cui ministri den… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Centrodestra, aut aut a Draghi: voto più vicino - zazoomblog : Centrodestra aut aut a Draghi: voto più vicino - #Centrodestra #Draghi: #vicino - infoitinterno : Centrodestra, aut aut a Draghi: voto più vicino - LaStampa : Centrodestra, aut aut a Draghi: voto più vicino -

... la mediocrazia e la trattativa "Stato - partiti" L'analisi Per Draghi solo lacrime di coccodrillo, tutti con lui ma nessuno lo è davvero Retroscenaa Draghi: Salvini e ...... per non passare come i responsabili di una crisi che viene addebitata tutta a Giuseppe Conte, ma di fatto ogni tentativo di soluzione è complicato dalle condizioni poste dalE quanto ai 5 Stelle dipende da come si concluderà la crisi che hanno aperto: “Sono ancora in tempo per tornare a sostenere Draghi e recuperare un rapporto con il Pd” altrimenti compromesso. Vedi Andr ...Cavaliere arriva a Roma. Centrodestra, aut aut a Draghi: voto più vicino. Faccia a faccia tra Berlusconi e Salvini: «O governo senza i 5 Stelle o elezioni subito». Il leghista: «Meglio votare». FRANCE ...