Attacco hacker in Albania | «costretti a chiudere siti governativi e servizi pubblici online»

La notizia arriva direttamente da una nota del governo albanese che ha chiarito la grave situazione dell'Attacco hacker Albania attualmente in corso. Si tratta di un Attacco di tipo DDoS massiccio che ha messo in crisi l'intero sistema. Lo scopo dell'Attacco DDoS (che sta per Distributed Denial of Service) è quello di interrompere per un lasso di tempo più o meno lungo l'attività di un sito, servizi digitali o informatici, portali istituzionali o di aziende. A seconda del target e dei volumi di traffico coinvolti che raggiungono uno stesso server allo stesso momento, il sovraccarico rende i sistemi inutilizzabili. Lo sappiamo bene anche in Italia, dove per alcune settimane portali di istituzioni e ministeri italiani sono stati presi di mira da hacker russi dei gruppi ...

Agenzia_Ansa : Il sito del Senato è offline 'per un guasto informatico'. Tecnici al lavoro, si esclude l'ipotesi di un attacco hac… - CyberSecurityN8 : RT @giornalettismo: La situazione restituita dalla nota del governo albanese sull'attacco #ddos in corso è grave, con i servizi pubblici on… - sectest9 : RT @giornalettismo: La situazione restituita dalla nota del governo albanese sull'attacco #ddos in corso è grave, con i servizi pubblici on… - giornalettismo : La situazione restituita dalla nota del governo albanese sull'attacco #ddos in corso è grave, con i servizi pubblic… - hacker_journal : #Albania colpita da un massiccio attacco #DDOS dall’estero -