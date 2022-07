(Di lunedì 18 luglio 2022) L'italiana non si ferma e continua a stupire. Si sono infatti svolti a Nymburk, in Repubblica Ceca, i Campionati Mondiali per atleti con sindrome di Down, dove gli azzurri non hanno fatto ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #paralimpici Atletica, Zeni da record col sogno paralimpico -

La Gazzetta dello Sport

L'italiana non si ferma e continua a stupire. Si sono infatti svolti a Nymburk, in Repubblica ... Protagonista indiscussa della manifestazione è stata Chiara, che ha vinto cinque ori e ...I migliori risultati sono stati raggiunti inleggera, corsa campestre ed orienteering. Nel ... Michelle Pinocchi, Margherita Slomp, Beatrice Dassatti, Giulia Monreale, Gaia Turri, Sabrina,... Atletica, Zeni da record col sogno paralimpico Tempo di prime amichevoli per alcune formazioni cadette, quest'oggi in campo il Brescia e la Ternana. Brescia-Alta Anaunia 17-1 Prima amichevole per il Brescia nel corso del ritiro ...Podio Resta aperta la porta per la convocazione per il Mondiale Under 20 di Calì, in Colombia di inizio agosto Un bronzo che lascia aperta la porta per la convocazione per il Mondiale Under 20 di Calì ...