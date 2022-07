Artena | ragazzo trovato morto in strada con ferite alla gola | ipotesi omicidio

(Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Un uomo è statocondi arma da taglioieri sera alle 21 ad, in via di Casa Colonnella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro e il Nucleo investigativo di Frascati che indagano per. La vittima non aveva documenti ma sembra si tratti di undi 25-30 anni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Omicidio adaccoltellato alla gola Undi età compresa tra i 25 e i 30 anni è stato ucciso a coltellate . Si tratta del secondo accoltellamento a Roma in poche ore. Questa ...La vittima non aveva documenti ma sembra si tratti di undi 25 - 30 anni Un uomo è stato trovato morto con ferite di arma da taglio alla gola ieri sera alle 21 ad, in via di Casa Colonnella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della ...Due omicidi per accoltellamento nel giro di poche ore. In provincia di Roma è stato trovato il secondo cadavere di un ragazzo ucciso a coltellate, a circa 24 ore dall'uccisione del pugile Leonardo Mur ...