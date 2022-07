Antico Tiro a Volo Open | il torneo dal profumo di Foro Italico con la voglia di diventare ancora più grande

(Di lunedì 18 luglio 2022) Cala il sipario sulfemminile Itf da 60.000 dollari più ospitalità del Circolo Tennis. In finale, è stata la croata Tara Wurth ad imporsi sulla numero uno del seeding Chloé Paquet per 6-3 6-4. Una settimana di tennis ad ampio respiro, con giocatrici accorse da tutta Europa, oltre ad una buona rappresentanza di tenniste italiane; immancabile la presenza di alcuni ospiti d’eccezione del calibro di Matteo Berrettini, i quali hanno contribuito ad aumentare la bellezza di una cornice già di per sé squisita. Il circolo romano infatti, con le dovute proporzioni, profuma di: è possibile sentire davvero l’odore del teatro degli Internazionali d’Italia, a cominciare dai banner scuri presenti a delimitare i campi, gli stessi che incorniciano il Masters ...

