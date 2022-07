Alessandro Michele e la rivoluzione sartoriale di Gucci

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 18 luglio 2022) “Io amo molto l’abito maschile, è forse una tra le cose che mi piacciono di più. Adoro le spalle, le abbottonature, per me la giacca è un pezzo del guardaroba strepitoso, uno dei più trasversali tra sessi e identità, è qualcosa che tiene tutti sotto lo stesso ombrello e tutti sono ammaliati da questa strana divisa fatta di giacca e pantalone. A me piace e mi piace anche giocarci, romperla, utilizzare i suoi codici per poi contraddirli, infiammarla con un colore strano. Trovo che l’abito maschile sia un misteriosissimo trattato di ingegneria”. Quella di, Direttore Creativo didal 2015, è una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti. Amore per quell’esercizio di stile infinito che è l’abito maschile appunto, ma anche amore per la carica dirompente che può avere il più classico degli outfit nel ribaltare schemi e ...