Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2022 ore 12:30

Viabilità DEL 17 LUGLIO 2022 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL'A1 DIRAMAZIONE Roma SUD INCIDENTE TRA BARRIERA Roma SUD E TORRENOVA DIREZIONE RACCORDO ANULARE SU VIA AURELIA: RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA, TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA OGGI 17 LUGLIO FINO ALLE 22.00 DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 T SULLA RETE AUTOSTRADALE A Roma CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI, PRIMA LIMITAZIONE NELL'AREA DEL CIRCO MASSIMO, IN VISTA DEL CONCERTO DI ULTIMO, CHE SI TERRÀ ...

