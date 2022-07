Verona | Cioffi | 'Ritiro positivo | Caprari deve recuperare ma conto su di lui'

Pubblicità

CordioliMirco : RT @gvighini: IL COMMENTO. Cioffi sta già preparando un Verona diverso che cambierà a causa del mercato - infoitsport : Hellas Verona-Virtus Verona, le formazioni ufficiali: Cioffi si affida a Lasagna e Piccoli - sportface2016 : #Verona, #Cioffi: 'Dobbiamo ancora lavorare' - sportli26181512 : Verona, Piccoli decide l'amichevole con la Virtus: 1-0: Di misura la squadra di Cioffi si aggiudica il derby con un… - HellasLive : #Cioffi: “Il bilancio del ritiro è molto positivo. Oggi però siamo stati pastosi e rugginosi. Siamo lontani dal… -

Riportiamo l'inizio della nota del club: '- HellasFC rende noto di aver acquisito ... Con un misterche si è dichiarato soddisfatto delle prime intense due settimane di lavoro, è ...Lo ha detto l'allenatore del, Gabriele, dopo la vittoria di misura in amichevole contro la Virtus, squadra della città scaligera, che chiude il ritiro in Trentino: 'Ora avremo due ...F_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447. Tempo di amichevole… e di derby cittadino. E dove vedere in diretta tv o in streaming la partita Nel ritiro di Primiero, l’Hellas Verona ospita la Virtus Verona ...VERONA 2022-2023 (Calciomercato estivo, new!) Acquisti: Amione d (Reggina), Cetin d (Kayserispor), Mignani d (Sampdoria), Ruegg d (Lugano), Piccoli a (Atalanta), Henry a (Venezia); Djuric a (Salernita ...