Ucraina, vicepremier Vereshchuk: "Con Draghi al governo vinceremo guerra" (Di domenica 17 luglio 2022) "Sono Ucraina, non posso valutare Mario Draghi e da membro del governo ucraino non voglio influenzare i pensieri e le emozioni di coloro che prenderanno le decisioni. Ma parlando per il mio Paese e da ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) "Sono, non posso valutare Marioe da membro delucraino non voglio influenzare i pensieri e le emozioni di coloro che prenderanno le decisioni. Ma parlando per il mio Paese e da ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Ucraina, vicepremier Vereshchuk: 'Draghi sa che storia si scrive adesso anche per Italia' - Video - - PietroKcnq2 : Signori, adesso stiamo davvero esagerando - italiaserait : Ucraina, vicepremier Vereshchuk: “Draghi sa che storia si scrive adesso anche per Italia” – Video - fisco24_info : Ucraina, vicepremier Vereshchuk: 'Draghi sa che storia si scrive adesso anche per Italia' - Video: (Adnkronos) - 'C… - fisco24_info : Ucraina, vicepremier Vereshchuk: 'Con Draghi al governo vinceremo guerra': (Adnkronos) - 'Non c'è alternativa, date… -