Ucraina: sindaco, 'forti esplosioni vicino a Melitopol' (Di domenica 17 luglio 2022) Melitopol, 17 lug. (Adnkronos) - "forti esplosioni sono iniziate a Melitopol". Lo ha detto il sindaco Ivan Fedorov nel corso della maratona televisiva informativa quotidiana. "Poche ore fa sono iniziate esplosioni vicino a Melitopol - ha aggiunto -nella parte meridionale della città. Sono state udite a Yakymivka. Ora stiamo chiarendo di cosa si tratta".

