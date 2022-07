Stefano Tacconi | precisazione del figlio Andrea | “Non è in grado di farlo e non l’ha mai fatto”

Pubblicità

ferry670 : @nico_r2022 A me pare più stefano tacconi poi bho il portiere della juve - CribeGigi : Stefano #Tacconi: 'Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante' - melgae2013 : RT @SportRepubblica: Stefano Tacconi: 'Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante' - SportRepubblica : Stefano Tacconi: 'Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante' - SportRepubblica : Stefano Tacconi: 'Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante' -

In molti ricorderanno che qualche mese fa il poveroè stato vittima di un grave problema di salute ed è tuttora ricoverato in ospedale. Molto recentemente suo figlio ha condiviso quali siano le sue attuali condizioni di salute. Vediamo ...La bellissima notizia, dopo il grande spavento. L'ex portiere della Juve,, sta bene ed è in via di recupero, dopo il grande spavento che abbiamo provato lo scorso 23 aprile, quando il suo malore, un maledetto aneurisma cerebrale, lo aveva costretto al ...Torna a parlare il figlio di Stefano Tacconi. Infatti Andrea sui social ha fatto una precisazione importantissima: "Non è in grado di farlo".Arriva un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi. Andiamo quindi a vedere come sta l'ex portiere della Juventus.