Programmi TV di stasera, domenica 17 luglio 2022. Su Rai 2 nuovi episodi di 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star (Di domenica 17 luglio 2022) 9-1-1 - Jennifer Love Hewitt Rai1, ore 21.25: Mina Settembre – Replica – Ultima puntata Fiction del 2021, di Tiziana AriStarco, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro. Prodotta in Italia. 1×11 Piccole Grandi bugie: Nelle ore che seguono la terribile scoperta, pian piano una serie di memorie tornano a galla nella mente di Mina. La giornata trascorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre, scompare. 1×12 Mio Fratello non è figlio unico: Mina mette insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita e viene investita dalla dolorosa verità. Una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. Mentre Claudio le è molto vicino, Domenico sembra distante anni luce: ha deciso di accettare un lavoro in una clinica privata, ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 17 luglio 2022) 9-1-1 - Jennifer Love Hewitt Rai1, ore 21.25: Mina Settembre – Replica – Ultima puntata Fiction del 2021, di Tiziana Arico, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Christiane Filangieri, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro. Prodotta in Italia. 1×11 Piccole Grandi bugie: Nelle ore che seguono la terribile scoperta, pian piano una serie di memorie tornano a galla nella mente di Mina. La giornata trascorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre, scompare. 1×12 Mio Fratello non è figlio unico: Mina mette insieme tutti i pezzi del passato di suo padre e della sua vita e viene investita dalla dolorosa verità. Una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. Mentre Claudio le è molto vicino, Domenico sembra distante anni luce: ha deciso di accettare un lavoro in una clinica privata, ...

