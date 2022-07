' Pontremolese | Gronda e diga e le dimissioni di Mario Draghi' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

...comunque si tratta di opere a largo respiro come lae tutti gli altri progetti infrastrutturali: la diga foranea di Genova, per la quale avevamo chiesto più risorse al Governo, la,...... stavano per partire progetti molto importanti, come la diga foranea di Genova o la, per la ... Discorso analogo riguarda il raddoppio ferroviario del Ponente ligure, lae tutti i ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...come la diga foranea di Genova o la Gronda, per la quale manca solo una firma. L’assenza di un governo rischia di bloccare ancora una volta i cantieri. Discorso analogo riguarda il raddoppio ...