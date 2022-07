Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: Luca Braidot fa la storia a Vallnord! Seconda vittoria consecutiva per l’azzurro (Di domenica 17 luglio 2022) Luca Braidot non si è ancora svegliato dal sogno. Dopo la vittoria di Lenzerheide, la prima della sua già lunga carriera, l’azzurro ha centrato una storica doppietta nel Cross-Country tagliando per primo il traguardo del circuito di Vallnord. Braidot diventa così il primo italiano della storia della Coppa del Mondo ad imporsi in due gare consecutive. In una gara ricca di stravolgimenti, la costanza, la sagacia tattica e soprattutto le gambe del 31enne italiano hanno fatto la differenza sotto il sole cocente in Andorra. Un risultato sinceramente inimmaginabile solo due settimane fa, ma che ora proietta Braidot direttamente tra i grandi di questa Coppa del Mondo e fa sognare per i prossimi eventi. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)non si è ancora svegliato dal sogno. Dopo ladi Lenzerheide, la prima della sua già lunga carriera,ha centrato una storica doppietta nel Cross-Country tagliando per primo il traguardo del circuito di Vallnord.diventa così il primo italiano delladelladelad imporsi in due gare consecutive. In una gara ricca di stravolgimenti, la costanza, la sagacia tattica e soprattutto le gambe del 31enne italiano hanno fatto la differenza sotto il sole cocente in Andorra. Un risultato sinceramente inimmaginabile solo due settimane fa, ma che ora proiettadirettamente tra i grandi di questadele fa sognare per i prossimi eventi. Il ...

Pubblicità

sebmes : Conte, la mountain bike e l’usato sicuro - 311titti : RT @ilruttosovrano: Salvini: “Subito pace fiscale, aumento stipendi, pensioni e scostamento di bilancio”, in più alle prime cento telefonat… - LIRRIVERENTE3 : Luca Braidot diventa così il primo italiano della storia della Coppa del Mondo ad imporsi in due gare consecutive. - peterkama : Luca Braidot diventa così il primo italiano della storia della Coppa del Mondo ad imporsi in due gare consecutive. - M5S_No_Grazie : RT @sebmes: Conte, la mountain bike e l’usato sicuro -