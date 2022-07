(Di domenica 17 luglio 2022) Una ragazza di 22 anni è statapere danneggiato un termoscanner all’interno del pronto soccorso dell’ospedale pediatricodi Napoli. La donna aveva accompagnato la figlia per una visita e avrebbe lamentato tempi di attesa a suo dire troppo lunghi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Arenella su disposizione della centrale operativa. La 22enne è stataper minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

zazoomblog : Bimbo deriso dalle maestre: la mamma protesta e viene denunciata - #Bimbo #deriso #dalle #maestre: #mamma - lalienospacejay : @GamePlayFusi Mamma mia ma che cattiverie tremende, questa gente andrebbe seriamente rintracciata e denunciata. - GuerrieriLa : Dopo pochi minuti dalla nostra pubblicazione del video dell'abbandono siamo riusciti ad individuare l'autrice di qu… - IStremato : Mamma nega tablet e smartphone alla figlia di 15 anni: denunciata, farà lavori socialmente utili. Ma pensa te, i f… -

Il Denaro

La, anch'essa ricoverata presso l' ospedale Umberto I di Siracusa , ha visto tutto ed ha chiesto immediatamente l'intervento di un ginecologo. La bambina sta bene ma i genitori vogliono ...... una madre toglie il tablet e lo smartphone alla figlia 15enne e viene. Cosa è successo " La storia di questaè una storia particolare. L'episodio risale a qualche tempo fa e solo ... Mamma denunciata per aver minacciato un'infermiera al Santobono - Ildenaro.it Una ragazza di 22 anni è stata denunciata per aver minacciato un'infermiera e danneggiato un termoscanner al Santobono ...La madre 22enne era arrivata al Pronto Soccorso per una visita alla figlia, ma si era stancata di attendere il suo turno: denunciata ...