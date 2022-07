Kurt Angle: “Jason Jordan ancora in difficoltà per il collo, ha problemi alle mani, non muove il braccio” (Di domenica 17 luglio 2022) Una delle storie più tristi del wrestling è la conclusione della carriera di Jason Jordan. La WWE lo stava lanciando come potenziale star e Jordan avrebbe dovuto competere contro Kurt Angle, il suo padre nella storyline che era in corso, a Wrestlemania 34. Due mesi prima dell’evento, Jordan si è infortunato al collo e la sua carriera da lottatore è finita lì. Dopo un segmento nel backstage in cui Angle lo ha mandato a casa, è stato escluso dagli show che sono seguiti. Il suo ultimo match è stato nella Royal Rumble del 2018, in cui lui e Rollins persero i titoli di Raw. Si pensava che Jason Jordan sarebbe tornato nella programmazione WWE entro un anno, ma è poi sparito dalla circolazione e si è ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 17 luglio 2022) Una delle storie più tristi del wrestling è la conclusione della carriera di. La WWE lo stava lanciando come potenziale star eavrebbe dovuto competere contro, il suo padre nella storyline che era in corso, a Wrestlea 34. Due mesi prima dell’evento,si è infortunato ale la sua carriera da lottatore è finita lì. Dopo un segmento nel backstage in cuilo ha mandato a casa, è stato escluso dagli show che sono seguiti. Il suo ultimo match è stato nella Royal Rumble del 2018, in cui lui e Rollins persero i titoli di Raw. Si pensava chesarebbe tornato nella programmazione WWE entro un anno, ma è poi sparito dalla circolazione e si è ...

