Firenze, gioco erotico finisce in tragedia: morto ex rugbista, come è ridotta la compagna (Di domenica 17 luglio 2022) È finita in tragedia l'ultima notte in un lussuoso hotel al centro di Firenze per una coppia di turisti inglesi. Lui, Ricky Bibey, 41 anni, ex rugbista, è stato trovato morto forse colpito da un infarto. Lei, 45 anni, finita all'ospedale di Careggi con varie ferite di cui non è chiara la causa. Non è in pericolo di vita, ma ancora non è stata in grado di spiegare cosa sia successo anche per via delle difficoltà linguistiche. La coppia era arrivata venerdì scorso nel capoluogo toscano con una prenotazione all'Hotel Continentale con vista su Ponte Vecchio, per una breve vacanza. Nella stanza loro assegnata gli agenti della squadra mobile hanno trovato tracce di sangue e due sono le piste privilegiate dall'indagine in corso. Si pensa ad una lite culminata in tragedia oppure gioco ...

