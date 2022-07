Atp 250 Gstaad 2022: montepremi e prize money (Di domenica 17 luglio 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Atp 250 di Gstaad 2022. Si gioca sui campi in terra rossa in altura della cittadina svizzera. La prima testa di serie è il norvegese Casper Ruud, voglioso di rivincita dopo la prematura eliminazione a Bastad e difensore del titolo conquistato nella passata edizione. Torna in campo Matteo Berrettini dopo aver saltato Wimbledon a causa della positività al Covid-19. Per l’Italia c’è in gara pure Lorenzo Sonego. Da monitorare, tra gli altri, anche l’austriaco Dominic Thiem (entrato con il ranking protetto), lo spagnolo Roberto Bautista Agut, il cileno Cristian Garin ed il francese Richard Gasquet. TABELLONE Tra i giovani un’attenzione particolare la merita Dominic Stricker, giovane elvetico che gli organizzatori hanno beneficiato di una wild card. ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Iled ildel torneo Atp 250 di. Si gioca sui campi in terra rossa in altura della cittadina svizzera. La prima testa di serie è il norvegese Casper Ruud, voglioso di rivincita dopo la prematura eliminazione a Bastad e difensore del titolo conquistato nella passata edizione. Torna in campo Matteo Berrettini dopo aver saltato Wimbledon a causa della positività al Covid-19. Per l’Italia c’è in gara pure Lorenzo Sonego. Da monitorare, tra gli altri, anche l’austriaco Dominic Thiem (entrato con il ranking protetto), lo spagnolo Roberto Bautista Agut, il cileno Cristian Garin ed il francese Richard Gasquet. TABELLONE Tra i giovani un’attenzione particolare la merita Dominic Stricker, giovane elvetico che gli organizzatori hanno beneficiato di una wild card. ...

