Vigili del Fuoco di Avellino, ecco la visita dei vertici generali (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nel pomeriggio del 15 luglio, hanno fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, i vertici del Corpo Nazionale, con in testa il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno on. Carlo Sibilia, il Capo del Corpo ing. Guido Parisi, il vice capo Dipartimento Prefetto Cinzia Guercio e il Direttore Regionale per la Campania ing. Emanuele Franculli. Dopo una visita alla caserma, la delegazione ha avuto un colloquio prima con il comandante Ing. Mario Bellizzi e lo staff dei funzionari, e successivamente con i rappresentanti sindacali. Un secondo momento della giornata ha visto in serata, l’esibizione della banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presso il chiostro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel pomeriggio del 15 luglio, hanno fattoal Comando deideldi, idel Corpo Nazionale, con in testa il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno on. Carlo Sibilia, il Capo del Corpo ing. Guido Parisi, il vice capo Dipartimento Prefetto Cinzia Guercio e il Direttore Regionale per la Campania ing. Emanuele Franculli. Dopo unaalla caserma, la delegazione ha avuto un colloquio prima con il comandante Ing. Mario Bellizzi e lo staff dei funzionari, e successivamente con i rappresentanti sindacali. Un secondo momento della giornata ha visto in serata, l’esibizione della banda musicale del Corpo nazionale deidelpresso il chiostro ...

