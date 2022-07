Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2022 ore 18:30 (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 16 LUGLIO 2022 ORE 18.20 SPOSTAMENTI GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITA’ BALNEARI INIZIAMO DALL’AURELIA, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA; PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA ACILIA E CASAL PALOCCO VERSO IL LIDO DI OSTIA; E RESTIAMO PROPRIO SULLA LITORANEA DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA CAPOCOTTA E IL LIDO DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE SUL LITORALE LAZIALE, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI TERRACINA, SU VIA Roma ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 16 LUGLIOORE 18.20 SPOSTAMENTI GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE CON INFORMAZIONI UTILI PER CHI SI SPOSTA VERSO LE LOCALITA’ BALNEARI INIZIAMO DALL’AURELIA, DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA; PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA ACILIA E CASAL PALOCCO VERSO IL LIDO DI OSTIA; E RESTIAMO PROPRIO SULLA LITORANEA DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA CAPOCOTTA E IL LIDO DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE SUL LITORALE LAZIALE, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI TERRACINA, SU VIAANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL ...

