Vertice I2U2. Cosa c'è dietro i due miliardi da Abu Dhabi all'India (Di sabato 16 luglio 2022) Gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a stanziare 2 miliardi di dollari per contribuire allo sviluppo di una serie di "parchi alimentari" in India. Progetto con cui affrontare l'insicurezza alimentare in Asia meridionale e in Medio Oriente. Un investimento che rientra nell'ambito delle sempre più intense relazioni che Abu Dhabi sta costruendo con Nuova Delhi (e con altri partner asiatici come l'Indonesia e la Cina), e che arriva a latere del Vertice I2U2, la sigla che sta per Israele-India più Usa-Uae. Parlando a Gerusalemme in occasione dell'incontro con i leader degli Emirati Arabi Uniti, di Israele e dell'India, lo statunitense Joe Biden — in questi giorni in Medio Oriente — ha detto che l'investimento, guidato anche dal convogliamento di realtà private israeliane e americane, potrebbe "triplicare la resa ...

