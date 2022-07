Udinese, Deulofeu si infortuna in amichevole e abbandona il campo (Di sabato 16 luglio 2022) Infortunio per Gerard Deulofeu nell’amichevole dell’Udinese contro l’Union Berlin. L’attaccante spagnolo, accostato al mercato del Napoli, è stato costretto ad uscire dal campo dopo nemmeno 10 minuti di partita a Lienz. Colpito duramente da un avversario dopo essersi reso pericoloso, Deulofeu è stato assistito dal personale sanitario del club e costretto ad uscire dal campo. E’ stato sostituito da Ilija Nestorovski, che poi ha firmato una doppietta. Dopo essere uscito dal campo l’attaccante ha rassicurato il suo allenatore: non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) Infortunio per Gerardnell’dell’contro l’Union Berlin. L’attaccante spagnolo, accostato al mercato del Napoli, è stato costretto ad uscire daldopo nemmeno 10 minuti di partita a Lienz. Colpito duramente da un avversario dopo essersi reso pericoloso,è stato assistito dal personale sanitario del club e costretto ad uscire dal. E’ stato sostituito da Ilija Nestorovski, che poi ha firmato una doppietta. Dopo essere uscito dall’attaccante ha rassicurato il suo allenatore: non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. L'articolo ilNapolista.

