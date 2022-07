Sciopero aerei 17 luglio | Ryanair conferma stop | “Servono risposte concrete”

(Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Domani, domenica 17di 4 ore, dalle 14 alle 18, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree, Malta Air e della società CrewLink. Are unitariamente la mobilitazione è una nota congiunta Filt Cgil e Uiltrasporti. “Ci auguriamo di avere al più prestoper assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori condizioni di lavoro dignitose, così da poter evitare ulteriori disagi ai passeggeri in questo periodo estivo”, auspicano. “Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno – sottolineano i sindacati – i lavoratori italiani di, Malta Air e Crewlink rivendicano condizioni contrattuali e salariali in linea con il contratto nazionale del trasporto aereo ed inoltre acqua e cibo per gli equipaggi, spesso ...

17 luglio, i voli a rischio/ Ryanair, Easyjet e Volotea si fermanoVOLOTEA La compagnia che vola da e per la Sardegna avverte sul proprio sito dell'imminenza delloe perciò informa che ci saranno delle cancellazioni o riprogrammazioni. In caso di ...Domenica 17 luglio scioperano i lavoratori del trasporto aereo italiano. In particolare si fermano per quattro ore i piloti e gli assistenti di volo di Ryanair, Easyjet e Volotea ...Voli cancellati. Altra giornata di passione domani per chi si deve mettere in viaggio e raggiungere gli aeroporti: è stato indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18, di piloti ...