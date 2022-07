Santa Marinella, dalla stazione al spiaggia con il bus gratis: percorsi e orari (Di sabato 16 luglio 2022) Santa Marinella – Come annunciato nei giorni scorsi dal Sindaco Tidei e dal capogruppo di maggioranza Andrea Amanati, è stato inaugurato oggi il servizio navetta gratuita che collega la stazione di Santa Marinella alla spiaggia. Un nuovo servizio per incentivare sempre più l’uso dei mezzi pubblici ed una mobilità sempre più sostenibile al posto delle automobili. Le due linee effettueranno il servizio in tutti i weekend di luglio ed agosto oltre che la settimana di ferragosto. La linea di Santa Marinella effettuerà le seguenti fermate: Piazzale FS, Via Crispi, Via Aurelia, Via Bassani, Via Rucellai, Via Cicerone, Via dell’Etruria fino alla Rotatoria dell’Aurelia e tornerà indietro passando per Lungomare Marconi. La navetta di Santa ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022)– Come annunciato nei giorni scorsi dal Sindaco Tidei e dal capogruppo di maggioranza Andrea Amanati, è stato inaugurato oggi il servizio navetta gratuita che collega ladialla. Un nuovo servizio per incentivare sempre più l’uso dei mezzi pubblici ed una mobilità sempre più sostenibile al posto delle automobili. Le due linee effettueranno il servizio in tutti i weekend di luglio ed agosto oltre che la settimana di ferragosto. La linea dieffettuerà le seguenti fermate: Piazzale FS, Via Crispi, Via Aurelia, Via Bassani, Via Rucellai, Via Cicerone, Via dell’Etruria fino alla Rotatoria dell’Aurelia e tornerà indietro passando per Lungomare Marconi. La navetta di...

Pubblicità

elenabonetti : Questa sera a Santa Marinella per la presentazione del libro di @matteorenzi #IlMostro. Tante persone, tanto entusi… - lancellone : RT @FraLeoncini: A Santa Marinella ad ascoltare uno strepitoso @matteorenzi alla presentazione del suo libro “Il mostro” #Renzi #IlMostro h… - lancellone : RT @elenabonetti: Questa sera a Santa Marinella per la presentazione del libro di @matteorenzi #IlMostro. Tante persone, tanto entusiasmo,… - andrea_7thfloor : Foto appena pubblicata @ Santa Marinella - tobiamc : RT @mariamacina: Grazie ai tantissimi che ieri sono venuti ad ascoltare Matteo Renzi a Santa Marinella! Una straordinaria serata in cui Ma… -