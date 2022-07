Progetto Kalina: l’arma laser antisatellite russa (Di sabato 16 luglio 2022) Ci sono prove evidenti che un complesso di sorveglianza spaziale situato nel Caucaso settentrionale russo sia stato dotato di un nuovo sistema laser chiamato Kalina che servirà a colpire i sistemi ottici dei satelliti di imaging avversari. Il programma, avviato nel 2011, ha subito numerosi ritardi, ma le recenti immagini di Google Earth mostrano che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 16 luglio 2022) Ci sono prove evidenti che un complesso di sorveglianza spaziale situato nel Caucaso settentrionale russo sia stato dotato di un nuovo sistemachiamatoche servirà a colpire i sistemi ottici dei satelliti di imaging avversari. Il programma, avviato nel 2011, ha subito numerosi ritardi, ma le recenti immagini di Google Earth mostrano che InsideOver.

