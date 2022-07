Noyz Narcos presto padre: l’annuncio su Instagram (Di sabato 16 luglio 2022) Emanuele Frasca, in arte Noyz, diventerà papà. Il rapper più famoso di Roma, con una storia alle spalle che ha regalato, e continua a regalare, emozioni a tutte le generazioni ha annunciato una bellissima sorpresa. Noyz Papà I fan sono letteralmente impazziti. la notizia, di pochi minuti fa, ha già fatto il giro del web. La ragazza, Ludovica Melisurgo, è stata assente dai social per un po’ e oggi.. ha svelato, finalmente, il motivo. Un motivo importante, ‘un sogno che si avvera’. I due, che stanno insieme da oltre 10 anni, saranno preso una famiglia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) Emanuele Frasca, in arte, diventerà papà. Il rapper più famoso di Roma, con una storia alle spalle che ha regalato, e continua a regalare, emozioni a tutte le generazioni ha annunciato una bellissima sorpresa.Papà I fan sono letteralmente impazziti. la notizia, di pochi minuti fa, ha già fatto il giro del web. La ragazza, Ludovica Melisurgo, è stata assente dai social per un po’ e oggi.. ha svelato, finalmente, il motivo. Un motivo importante, ‘un sogno che si avvera’. I due, che stanno insieme da oltre 10 anni, saranno preso una famiglia. su Il Corriere della Città.

apaatica : scusate in che senso noyz narcos diventa papà - inomniapparatus : No vabbè raga ma noyz narcos diventa papà - makelelatorre : non sono pronto psicologicamente alla prole di narcos noyz truce mala sangue nero nella fiala - plavia : Questa non è una esercitazione, ripeto, questa non è una esercitazione Noyz Narcos futuro padre, qui stanno crollando tutti i punti fermi - Alessia061 : RT @constantinesimo: avere nella stessa playlist brent faiyaz, noyz narcos e tiziano ferro è il motivo per cui il mio psicologo mi ha presc… -