Napoli, presentazione a Dimaro: polemica tra Spalletti e un tifoso (Di sabato 16 luglio 2022) Il Napoli sta preparando la stagione 2022/23 a Dimaro–Folgarida: la squadra, agli ordini di Luciano Spalletti, si sta allenando per tornare al meglio in campo in vista della Serie A che tra meno di un mese inizierà con la trasferta di Verona. Questa sera, in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, Daniele Decibel Bellini ha presentato l'attuale rosa del Napoli. Il clima intorno alla società però, non è dei migliori, viste le cessioni di Insigne, Ospina, Koulibaly e quella momentanea di Mertens. Napoli, presentazione della rosa: polemica Spalletti-tifoso Il primo a salire sul palco di Piazza Madonna della Pace a Dimaro, è stato Luciano Spalletti

