Pubblicità

SindacatoAdP : Si è tenuto il 12 luglio, su Radio Londra channel una trasmissione sul fenomeno dei suicidi nelle forze dell'ordi… - CGILModena : RT @CgilBologna: Si parla della strage alla stazione di #Bologna del #2agosto1980 stamattina #7luglio alla #Cgil di #Modena. Fra i relatori… - danieledieci : RT @CgilBologna: Si parla della strage alla stazione di #Bologna del #2agosto1980 stamattina #7luglio alla #Cgil di #Modena. Fra i relatori… - flc_crea : RT @CgilBologna: Si parla della strage alla stazione di #Bologna del #2agosto1980 stamattina #7luglio alla #Cgil di #Modena. Fra i relatori… - IncaBologna : RT @CgilBologna: Si parla della strage alla stazione di #Bologna del #2agosto1980 stamattina #7luglio alla #Cgil di #Modena. Fra i relatori… -

La Pressa

... passando per lo stesso sindaco diGiancarlo Muzzarelli. Ma a frenare le ambizioni di buona parte di questi 'pretendenti' è ilprovinciale Pd Roberto Solomita il quale, su Facebook, ...Alla presentazione del nuovo calendario c'è Antonello Impedico,generale del Bari, a ... Diretta/Bari (risultato finale 3 - 3): tripletta di Bonfanti in rimonta! Un inizio comunque ... Modena, segretario Pd: 'No a candidatura alle Politiche di eletti locali in carica' 21.23 - Da Reggio è tutto. Grazie per averci seguito! 21.22 - Le parole del presidente Gabriele Gravina: "La Serie B è un campionato fondamentale, supportato ...A due anni dalla morte di Mario Paciolla, il cooperante italiano morto in circostanze misteriose in Colombia, dove svolgeva il ruolo di osservatore internazionale dell'ONU, i genitori hanno rinnovato ...