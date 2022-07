Melilli, il sindaco Carta aderisce al Partito democratico. Ma l'ex Fi non si sbottona sulle regionali (Di sabato 16 luglio 2022) Melilli - Il sindaco Peppe Carta , riconfermato a Palazzo Crescimanno con il plebiscito di un mese fa, aderisce al Partito democratico . Dopo settimane di indiscrezioni, si è tenuta stamani nella ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di sabato 16 luglio 2022)- IlPeppe, riconfermato a Palazzo Crescimanno con il plebiscito di un mese fa,al. Dopo settimane di indiscrezioni, si è tenuta stamani nella ...

