Matthews vince la 14^ tappa del Tour, Vingegaard resta in giallo (Di sabato 16 luglio 2022) MENDE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Michael Matthews ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France 2022, la Saint-Etienne-Mende di 192,5 chilometri. Il corridore australiano della BikeExchange-Jayco ha sferrato l'attacco decisivo negli ultimi due chilometri, tagliando il traguardo in solitaria in 4h30'53”. Seconda posizione per l'italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), terzo il francese Thibaut Pinot (Groupama FDJ). La maglia gialla rimane sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Domani è in programma la quindicesima tappa, la Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri (partenza fissata alle ore 12.25).– Foto agenzia Fotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) MENDE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Michaelha vinto la quattordicesimadelde France 2022, la Saint-Etienne-Mende di 192,5 chilometri. Il corridore australiano della BikeExchange-Jayco ha sferrato l'attacco decisivo negli ultimi due chilometri, tagliando il traguardo in solitaria in 4h30'53”. Seconda posizione per l'italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), terzo il francese Thibaut Pinot (Groupama FDJ). La maglia gialla rimane sulle spalle del danese Jonas(Jumbo-Visma). Domani è in programma la quindicesima, la Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri (partenza fissata alle ore 12.25).– Foto agenzia Fotogramma.it –(ITALPRESS).

Pubblicità

Eurosport_IT : A Mende vince Michael Matthews e che cuore Alberto Bettiol, solo applausi per l'azzurro che arriva 2° alle spalle d… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Matthews vince la 14^ tappa del Tour, Vingegaard resta in giallo - - ItaliaNotizie24 : Matthews vince la 14^ tappa del Tour, Vingegaard resta in giallo - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Matthews vince la 14^ tappa del Tour, Vingegaard resta in giallo -… - RaiNews : #TourdeFrance Matthews vince la tappa Saint-Etienne-Mende. Alle sue spalle l'italiano Alberto Bettiol. Jonas Vingeg… -