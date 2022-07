Luxuria parla di Ilary quando, in piena crisi matrimoniale, conduceva L’Isola dei Famosi (Di sabato 16 luglio 2022) Ilary Blasi nel corso degli ultimi mesi ha presentato ben 25 prime serate con L’Isola dei Famosi. Nelle lunghe ore di diretta, però, non ha mai lasciato trapelare niente riguardo i problemi famigliari che stava affrontando. quando ieri pomeriggio Vladimir Luxuria, ospite all’Evegreen Fest di Torino, è stata intervistata dalla testata giornalistica Torino Cronaca Oggi, una domanda sulla conduttrice è stata scontata. E lei, ovviamente, non si è tirata indietro. A domanda diretta: “Cosa pensa della separazione da Totti, ne sapeva qualcosa?”, Vladimir Luxuria ha risposto: “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy. Sono due persone mature e intelligenti, Ilary non fa mai pesare sugli altri i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace. E’ una tosta, sicuramente ... Leggi su biccy (Di sabato 16 luglio 2022)Blasi nel corso degli ultimi mesi ha presentato ben 25 prime serate condei. Nelle lunghe ore di diretta, però, non ha mai lasciato trapelare niente riguardo i problemi famigliari che stava affrontando.ieri pomeriggio Vladimir, ospite all’Evegreen Fest di Torino, è stata intervistata dalla testata giornalistica Torino Cronaca Oggi, una domanda sulla conduttrice è stata scontata. E lei, ovviamente, non si è tirata indietro. A domanda diretta: “Cosa pensa della separazione da Totti, ne sapeva qualcosa?”, Vladimirha risposto: “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy. Sono due persone mature e intelligenti,non fa mai pesare sugli altri i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace. E’ una tosta, sicuramente ...

