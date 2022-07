LIVE – Spezia-Bochum | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 16 luglio 2022) Ladidel precampionatodei liguri. Gli aquilotti sfidano i tedeschi in questo incontro già molto probante per la squadra di Luca Gotti, a caccia della miglior condizione fisica in questi giorni di lavoro in ritiro. I liguri cercano minuti sulle gambe ma devono anche evitare infortuni, chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 16.30 di sabato 16 luglio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lain tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA AGGIORNA LAore 16.30 SportFace.