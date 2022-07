Kyma Ambiente e Polizia Locale insieme: pulizia e rimozione delle auto in sosta vietata (Di sabato 16 luglio 2022) Aumentare igiene e decoro in città. Con questo obiettivo è pronto un altro intervento sinergico tra Kyma Ambiente e Polizia Locale di Taranto. Lunedì 18 luglio, nelle strade del Borgo interessate dallo spazzamento meccanico notturno mensile, verranno potenziati i mezzi addetti alla pulizia con l’utilizzo delle cosiddette «lance». Si tratta di attrezzature specializzate nel lavaggio dei marciapiedi, che letteralmente «lanciano» getti di acqua e detergente. Per avere un risultato ottimale, occorre avere le strade sgombre dalle auto. Per questo le pattuglie della Polizia Locale vigileranno sul rispetto del divieto di sosta e, in caso di trasgressione, procederanno a elevare sanzioni e a rimuovere i veicoli grazie alla ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 16 luglio 2022) Aumentare igiene e decoro in città. Con questo obiettivo è pronto un altro intervento sinergico tradi Taranto. Lunedì 18 luglio, nelle strade del Borgo interessate dallo spazzamento meccanico notturno mensile, verranno potenziati i mezzi addetti allacon l’utilizzocosiddette «lance». Si tratta di attrezzature specializzate nel lavaggio dei marciapiedi, che letteralmente «lanciano» getti di acqua e detergente. Per avere un risultato ottimale, occorre avere le strade sgombre dalle. Per questo le pattuglie dellavigileranno sul rispetto del divieto die, in caso di trasgressione, procederanno a elevare sanzioni e a rimuovere i veicoli grazie alla ...

