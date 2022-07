Juve: Pau Torres il preferito per la difesa, ma... (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sportmediaset per la Juventus il difensore del Villarreal, Pau Torres, è il preferito del club bianconero... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Sportmediaset per lantus il difensore del Villarreal, Pau, è ildel club bianconero...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, #Allegri vota #Morata per l'attacco. Se dovesse partire #DeLigt, piacciono Pau Torres… - forumJuventus : Ultime di mercato da Di Marzio: ???? La Juve per De Ligt non si muove dalla richiesta di 100 milioni, se dovesse pa… - forumJuventus : [GdS] Pau Torres apre alla Juve. Il Villarreal chiede 50 milioni ? - sportli26181512 : Juve: Pau Torres il preferito per la difesa, ma...: Secondo quanto riportato da Sportmediaset per la Juventus il di… - simolipa02 : @GianfrancoTito8 De Ligt vuole andare via la Juve non ci può fare niente...il migliore tra i nomi usciti è Pau Torres -