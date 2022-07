Inter: bloccata la trattativa per Skriniar al PSG, ma Diallo e Kimpembé... (Di sabato 16 luglio 2022) L'Equipe scrive che non c'è stato alcun passo avanti nella trattativa per il passaggio del difensore slovacco Skriniar dall'Inter... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) L'Equipe scrive che non c'è stato alcun passo avanti nellaper il passaggio del difensore slovaccodall'...

Pubblicità

mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - sportli26181512 : Inter: bloccata la trattativa per Skriniar al PSG, ma Diallo e Kimpembé...: L'Equipe scrive che non c'è stato alcun… - tuttointer24 : Mercato Roma, per Dybala spunta una data: Inter bloccata da Sanchez e Dzeko ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - TuttoASRoma24 : Mercato Roma, per Dybala spunta una data: Inter bloccata da Sanchez e Dzeko ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - 90Christian1 : @Sardanapalooo @DiMarzio Inter bloccata dagli esuberi in attacco,il napoli bloccato dai diritti di immagine,adesso… -